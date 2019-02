Mit dem A380 hat Airbus die Wette gegen Boeing verloren, so der Luftfahrt-Experte Jürgen Heermann. Nach seiner Einschätzung müssten Passagiermaschinen heutzutage zweistrahlig sein und nicht vierstrahlig, so wie der A380. Zwar könne man das Flugzeug mit neueren Triebwerken ausstatten, doch die Weiterentwicklung würde zu viel Geld verschlingen, das würde sich bei so kleinen Stückzahlen nicht lohnen.

Adil Demirci ist der letzte Deutsche, der in der Türkei aus politischen Gründen in Haft sitzt. Nun ist auch er unter Auflagen frei gekommen. Er darf den Großraum Istanbul allerdings nicht verlassen. Marion Sendker hat den Prozess verfolgt. Sie berichtet, was möglicherweise hinter der Freilassung stecken könnte.