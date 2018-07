Kein Geld für den Schulausflug, ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Kind, Urlaub nur dank der Solidarität Anderer - davon berichtet Fanny. Die 32-Jährige studiert Soziale Arbeit in Teilzeit, bezieht Sozialleistungen und ist alleinerziehend. Fanny erzählt, was es für sie als Mutter bedeutet arm zu sein, welche Auswirkungen das auf das Leben ihres 13-jährigen Sohnes hat. Da hilft auch der ausgeweitere Unterhaltsvorschuss nichts, denn der wird gegen die Sozialleistungen aufgerechnet.

Best buddys?

Donald Trump hat im Alleingang die Beziehung zu den USA verbessert. So jedenfalls seine Deutung nach dem gestrigen Treffen mit Wladimir Putin in Helsinki. Allerdings ist der in seiner Heimat mit dieser Einschätzung weitgehend alleine, Medien und Politik dort sind massiv irritiert. Welches Interesse könnte Russland daran haben, dass die Beziehung zu den Vereinigten Staaten tatsächlich besser wird? Teilweise gibt es dafür schon Gründe, berichtet unser Moskau-Korrespondent Thielko Grieß. Andererseits kommt es Wladimir Putin auch durchaus recht, dass Trump mit seiner Wankelmütigkeit die westlichen Bündnisse destabilisiert.