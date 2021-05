Der Tag Aufholen leicht gemacht?

Für Kinder und Jugendliche ist Corona noch härter als für andere. Die Bundesregierung will sie auf dem Weg hinaus aus der Pandemie unterstützen. Fließt das viele Geld in die richtigen Projekte? Außerdem: Alice Weidel will doch wieder an der Spitze der AfD in den Bundestagswahlkampf ziehen.

von Jasper Barenberg

