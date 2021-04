Der Tag Benin-Bronzen: Was "Rückgabe" bedeutet

Die Benin-Bronzen sollen von Deutschland an Nigeria zurückgegeben werden, erste Stücke bereits 2022. Warum das ein längst überfälliger Schritt ist und was "Rückgabe" für die Länder und Museen bedeutet. Außerdem: Die CDU Südthüringen will Hans-Georg Maaßen zum Direktkandidaten machen. Warum die Wahl auf ihn gefallen ist und wen aus der Basis Maaßen repräsentiert.

Von Sonja Meschkat

