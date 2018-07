Donald Trump sprach von einem "sehr großen Tag für den freien und fairen Handel" und einer "neuen Phase" in den Beziehungen zwischen EU und USA. Jean-Claude Juncker meinte trocken: Er habe sich zum Ziel gesetzt, einen Deal abzuschließen. Und das habe man jetzt auch gemacht. Doch vieles von dem, was da vereinbart wurde, ist nebulös. Vor allem: Die bisher verhängten Strafzölle sind nicht zurückgenommen worden. Also außer Spesen nichts gewesen? Der Wirtschaftskollege aus unserem Hauptstadtstudio, Theo Geers, ist anderer Meinung.

BGH: WLAN-Betreiber haften nicht für illegale Uploads ihrer Nutzer

Der Bundesgerichtshof hatte heute darüber zu entscheiden, inwiefern die Betreiber von offenen WLAN-Netzen für Aktivitäten haften, die sie nicht direkt zu verantworten haben. Der BGH entschied: Solche Personen haften nicht. Gigi Deppe, ARD-Korrespondentin in Karlsruhe, erklärt, weshalb das Urteil uns alle angeht – auch sie selbst.

