Die Exportstrategie mit ihrem Zwang zu schlechter Qualität und billigen Preisen muss auf den Prüfstand, fordert Martin Rücker, Geschäftsführer der Verbraucherorganisation foodwatch. Weil Landwirtschaftsministerin Klöckner dazu nicht bereit ist, helfen auch keine Treffen mit den vielen Beteiligten an dem herrschenden System.

Im neuen Grundsatzprogramm der Grünen spiegelt sich in den Augen von Ulrich Schulte von der taz der Weg von der Protestpartei zur Partei der neuen Mitte. In ihrer Arbeit seien Annalena Baerbock und Robert Habeck an der Spitze sehr erfolgreich. Einige Schwächen aber bleiben: Beim Thema Homöopathie etwa, bei Fragen der Verteilungsgerechtigkeit. Oder bei der Behauptung eines grünen Wachstums ohne jeden Verzicht.