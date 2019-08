Viehzüchter, die Regenwald in Brand stecken, um auf dem Arreal ihre Rinder zu weiden. Das ist nur ein Beispiel für Brandrodungen im Amazonasgebiet, die in den vergangenen Wochen aber mehrfach außer Kontrolle geraten sind. Der Schaden für den Klima- und Naturschutz ist aus Sicht unserer Brasilien-Korrespondentin Anne Herrberg derzeit kaum abzuschätzen. Doch der Wirtschaft des Landes könnte es kurzfristig dienen, immerhin ist der Agrarsektor einer der wichtigsten der brasilianischen Wirtschaft. Hier sieht Herrberg auch Ansätze für internationalen Einfluss: Etwa über das MERCOSUR-Abkommen mit der Europäischen Union. Über geforderte Mindeststandards könnte positiv Einfluss auf den Schutz des Regenwaldes genommen werden.

Urteil in Chemnitz

Das Chemnitzer Landgericht hat einen 24-jährigen Mann wegen des Tötungsdeliktes an Daniel H. im vergangenen Spätsommer verurteilt. Der Prozess dauerte deutlich kürzer, als eigentlich angesetzt. Welchen Einfluss das Urteil in einem hochpolitischen Prozess auf den Landtagswahlkampf in Sachsen haben könnte, erläutert unser Landeskorrespondent Bastian Brandau.

