Es war erwartet worden, dass der Brexit-Vertrag zwischen Großbritannien und der EU keine Mehrheit finden würde, bei der Abstimmung gestern im britischen Unterhaus. Aber dass die Niederlage so deutlich ausfallen würde, hätte auch kaum jemand vermutet. Trotzdem dürfte May optimistisch in die Vertrauensabstimmung heute abend gehen. Denn ihre innerparteilichen Gegner haben kein Interesse an Neuwahlen. Der Sicherheits- und Extremismusexperte vom King’s College London, Peter R. Neumann, lebt schon lange in London. Er sieht allerdings auch eine Chance.

Wenn May wie erwartet die Vertrauensabstimmung gewinnt, wird sie wohl bald in Brüssel vorstellig werden. Doch welchen Spielraum hat Europa, um ihr dann anschließend entgegenzukommen? Sollte man London mehr Zeit geben? Und ist die EU bisher deshalb so hartleibig, weil sie ein Exempel statuieren will?

Update zur Ausgabe vom 8.1.19:

Wer verübt mehr Gewalttaten: Rechts- oder Linksextreme? Zum Interview mit Prof. Eckhard Jesse hier ein Link zu einer Übersicht unserer Nachrichtenredaktion:

Nachgefragt Rechts- und linksextremistisch motivierte Straftaten