Hebräisch wird per Gesetz die einzige Amtssprache, Arabisch erhält einen Sonderstatus. Das ist nur ein Punkt des Nationalstaatsgesetzes in Israel, auch Nationalitätengesetz genannt. Im Land wächst der Widerstand gegen des Gesetzesprojekt, am Wochenende wollen in Tel Aviv zehntausende dagegen protestieren. Unser Korrespondent Tim Assmann erklärt, welche Punkte des Gesetzes die Kritikerinnen ganz besonders stören und warum.

Hunderte Tote in Nicaragua

In Nicaragua kommt es seit April zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Regierungseinheiten. Was erst als Studentenprotest begann, ist inzwischen eine Bewegung, die den Abschied von Präsident Ortega fordert, berichtet Christina Moebus, Korrespondentin im ARD Studio Mexiko-Stadt.