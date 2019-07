"Ein Abitur auf Landesebene macht genauso wenig Sinn, wie dass jeder Provinzfürst seine eigene Währung druckt", so sagt es der Bildungsdirektor der OECD, Andreas Schleicher, und fordert ein bundesweit vereinheitlichtes Abitur. Doch dem stehen die Interessen der Bundesländer entgegen, erklärt Bildungsjournalist Armin Himmelrath. Wir sprechen über die Vor- und Nachteile und die Wahrscheinlichkeit.

Trumps Rassismus

Donald Trump ist in den vergangenen Tagen wegen rassistischer Bemerkungen über Kongressabgeordnete in die Kritik geraten. Doch statt sich zu entschuldigen, legt er nach, greift die vier politisch weiter an und behauptet kein Rassist zu sein. Gleichzeitig ist Rassismus aber Kernelement seiner Politik, erklärt die Journalistin Azadê Peşmen.