Die offene Revolte in der CDU richtet sich gegen Annegret Kramp-Karrenbauer und Angela Merkel gleichermaßen, urteilt der Leiter unserers Berliner Studios, Stephan Detjen. Erzrivale Friedrich Merz hoffe darauf, dass ihm am Ende die Macht in der Partei und im Kanzleramt in die Hände falle. Auf dem Parteitag in Leipzig Ende November könnte es zum Machtkampf kommen. Gegen Merkels Pragmatismus setze Merz auf Tatkraft, Entschiedenheit und auch auf eine bestimmte Form von Männlichkeit.

Beim Netzausbau hat die Bundesregierung geschlafen und so auch dem Wirtschaftsstandort geschadet. Die Pläne für eine europäische Cloud-Infrastruktur dagegen sind in den Augen unseres Hauptstadtkorrespondenten Johannes Kuhn ambitioniert und sinnvoll. Über den Erfolg des Projekts entscheide am Ende allerdings der Markt.