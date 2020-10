Der Tag Corona-Alarm im Weißen Haus

US-Präsident Donald Trump und die First Lady Melania Trump sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Was heißt das für die Präsidentschaftswahlen in knapp einem Monat? Und für die Führung der USA? Außerdem: Worauf sich die EU-Regierungschefs beim Sondergipfel geeinigt haben.

Von Katharina Peetz

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek