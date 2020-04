Der Tag Corona-Krise: Die Union debattiert mit sich selbst

Seit Beginn der Corona-Pandemie steigen die Umfragewerte der Union rapide an. Warum die anderen Parteien in der Krise keine Rolle mehr spielen. Und warum das nicht so bleiben muss. Außerdem: Das Scheitern von Rechtspopulist Bolsonaro in Brasilien.

Von Philipp May

