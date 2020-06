Der Tag Das politisierte Virus

Die Corona-Fallzahlen in den USA sind erneut auf ein Rekordhoch gestiegen. Warum die Weltmacht das Virus nicht in den Griff bekommt. Die Social-Media-Plattformen und Rassismus. Was bewirkt der Druck von außen?

Von Philipp May

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek