Hinter dem ersten Datenskandal des Jahres 2019 steckt ganz offenbar kein Geheimdienst, sondern ein Einzeltäter. Heute früh gab das Bundeskriminalamt bekannt, dass es bereits am Sonntag einen 20jährigen Schüler vorläufig festgenommen habe. Weil er ein umfassendes Geständnis abgelegt habe, sei er wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Was war sein Motiv? Dazu gab es am Mittag eine Pressekonferenz.

Welche Konsequenzen aus dem Fall zu ziehen sind – dazu äußerte sich heute Bundesinnenminister Horst Seehofer, in dessen Zuständigkeitsbereich das Thema liegt. Besonders das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnologie und dessen Präsident steht in der Kritik. Was will die Bundesregierung unternehmen, um ähnliche Vorfälle zu verhindern?

Mehrere Unbekannte haben gestern abend in Bremen den dortigen AfD-Landeschef angegriffen und schwer verletzt. Parteiübergreifend wurde die Tat einhellig verurteilt. Die Polizei geht von einer politisch motivierten Tat aus. Passt er in das Schema von Linksextremen? Frage ich den Extremismusforscher Prof. Eckhard Jesse.

