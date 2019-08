"Die Treuhand hat unglaublich viele Fehler gemacht, weil sie unglaublich viel gemacht hat", erklärt DLF-Reporterin Sabine Adler, die sich 30 Jahre nach dem Mauerfall intensiv mit dem Aufbau Ost befasst hat. Die Wunden, die die Trehand geschlagen habe, machten sich nun Linkspartei und AfD zu nutze, in dem sie das System an sich in Frage stellen würden, so Adler weiter, die die Anstalt aber auch in Schutz nimmt: "Die Treuhand hat benannt, was die DDR-Führungsriege verbockt hat: Nämlich eine marode Wirtschaft hinterlassen."

Der Soli, zur Finanzierung der Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West geschaffen, soll nun abgeschafft werden. Allerdings nur teilweise. Volker Finthammer aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio erklärt die Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD).