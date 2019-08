Auf den Tag genau vor 20 Jahren ernannte Russlands damaliger Präsident Boris Jelzin den weithin unbekannten Inlandsgeheimdienstchef Wladimir Putin zum Ministerpräsidenten. Kurze Zeit später übernahm Putin dann Jelzins Präsidentenamt. Seitdem hält er alle Fäden in Russland fest in seiner Hand. Moskau-Korrespondent Thielko Grieß zeichnet Putins Aufstieg nach und erklärt, warum auch die zunehmende Kritik in Russland am Staatsapparat weitgehend an ihm abperlt.

Italiens Innenminister und Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, lässt die Koalition mit der linkspopulistischen 5-Sterne-Bewegung platzen. Er will Neuwahlen und dann nach der ganzen Macht greifen. Lisa Weiß, ARD-Korrespondentin in Rom, erklärt, warum Salvini bei so vielen Italienern so gut ankommt.