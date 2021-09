Der Tag Der Fall Evergrande

Der chinesische Evergrande-Konzern ist hoch verschuldet. Er hat deshalb überall auf der Welt die Börsen ins Wanken gebracht. Einblicke in ein Imperium. - Außerdem: Wenn immer mehr Menschen per Briefwahl wählen, was heisst das für die Demokratie?

Von Tobias Armbrüster

