Der Tag Der Impfstoff kommt

Am 21. Dezember wird der Biontec-Impfstoff auch in der EU zugelassen. Warum die Prüfung länger gedauert hat als in Großbritannien und den USA und welche Hürden jetzt warten. Außerdem: Der Fall Nawalny. Kam der Mordauftrag direkt aus dem Kreml?

