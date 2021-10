Der Tag Der Mann nach Laschet

Hendrik Wüst ist der neue Ministerpräsident von NRW - was will der 46jährige und wie tickt er? Außerdem: Wie sich die weltweiten Liefer-Engpässe und die steigenden Energiepreise in der deutschen Wirtschaft bemerkbar machen.

Von Tobias Armbrüster

