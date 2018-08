Was sich am Rande einer Anti-Merkel-Demonstration in Dresden abgespielt hat in der vergangenen Woche, hat sich zu einer Affäre ausgeweitet. Bundesjustizministerin Barley fordert eine vollständige Aufklärung. Der Grund: Bei dem Mann, der sich lautstark über die Filmarbeiten eines Kamerateams beschwerte und dafür sorgte, dass die Polizei die Personalien der Journalisten aufnahm, ist Mitarbeiter des Landeskriminalamts Sachsen. Wie diese Enthüllung bei ihm ankommt, und was er von der Politik erwartet, schildert der Freie Journalist Arndt Ginzel, der der Polizei vorwirft, seine Arbeit behindert zu haben.

Bunte Mischung

Vor einigen Jahren bereits ist in Sibirien ein Knochen gefunden worden. Es stellte sich heraus: Er gehörte zu einem circa 13-jährigen Mädchen, das vor etwa 50.000 Jahren lebte. Jetzt hat die Forschung ergeben: Bei dem Mädchen handelte sich um eine Mischung aus Neandertaler und Denisova-Mensch. Weshalb das so bedeutend ist – das erklärt uns der Wissenschaftsjournalist Michael Stang.

