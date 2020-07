Schon lange kämpft Rita Süssmuth in der CDU für mehr Gleichberechtigung. Die Quote hält die frühere Bundesministerin und Präsidentin des Deutschen Bundestages inzwischen für überholt. Sie will volle Parität. Deshalb müssen die Pläne der Partei für eine verbindliche Quote bis zum Parteitag in ihren Augen noch nachgebessert werden.

Froh war ARD-Kollegin Andrea Beer, dass sie trotz Corona nach Bosnien reisen konnte - 25 Jahre nach dem Völkermord an über 8.000 muslimischen Bosniaken im jugoslawischen Bürgerkrieg. Sie erzählt von ihren Begegnungen mit zwei Männern, die beide dem Massaker entkamen und bis heute helfen, die Verbrechen aufzuarbeiten.