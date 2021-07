Der Tag Die Geisterspiele von Tokio

Keine Zuschauer*innen bei den Olympischen Spielen von Tokio - auch keine Einheimischen. Was "kein Publikum" bedeutet, wo es Ausnahmen gibt und an welcher Stelle das Olympische Komitee Schwierigkeiten hat, schlüssig zu argumentieren. Außerdem: Kleinparteien müssen in Deutschland vom Bundeswahlausschuss zugelassen werden. Wie das Prozedere funktioniert.

Von Sonja Meschkat

