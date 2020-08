Zehntausende haben am Wochenende in Berlin gegen die Corona-Beschränkungen demonstiert, ohne sich an Abstandsregeln zu halten oder Masken zu tragen. Die Politik ist alarmiert, aus der Union wird sogar die Forderung laut, Demos wie diese zu verbieten. Der Verwaltungsrechtler Ulrich Battis schätzt ein, was möglich ist und was nicht.

Die Evangelische Kirche diskutiert darüber, unter anderem für Berufseinsteiger die Kirchensteuer zu senken. Ja, es geht dabei auch ums Geld, aber auch um Kirchenaustritte in der jüngeren Generation. Christiane Florin aus der Deutschlandfunk Redaktion "Kirche und Gesellschaft" ordnet die Diskussion ein.

