Wie gehen die Menschen in China und die chinesische Regierung mit dem Ausbruch des Corona-Virus um? Unser Korrespondent Steffen Wurzel beschreibt, wie immer mehr Menschen freiwillig mit Mundschutz unterwegs sind und die Zweifel am Staat wachsen - auch wegen zahlreicher Falschmeldungen in den Medien. Er schildert außerdem, wie Chinesinnen und Chinesen zunehmend im Ausland angefeindet werden, weil sie als potentielle Ansteckungsgefahr betrachtet werden.

Aufhebung der Immunität

Der Bundestag hat die Immunität von zwei Abgeordneten aufgehoben. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner erklärt, welche Ermittlungen gegen Alexander Gauland (AfD) und Karin Strenz (CDU) geführt werden.

Mietendeckel für Berlin

Berlin wird die Mieten in Zukunft deckeln. Unsere Landeskorrespondentin Claudia van Laak erklärt, wie das funktionieren soll und welche Kritik es an der Entscheidung gibt.