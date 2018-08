Der Tag Die Spaltung

Warum sind in Chemnitz tausende Bürger auf die Straße gegangen, um Seit an Seit mit Neonazis zu demonstrieren? Im Gespräch mit einem Pegida-Anhänger. Außerdem: Merkel will mehr deutsches wirtschaftliches Engagement in Afrika.

Von Philipp May

