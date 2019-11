In der sogenannten Ukraine-Affäre gerät US-Präsident Donald Trump zunehmend unter Druck. Immer mehr Zeug*innen sagen vor dem Geheimdienstausschuss des Kongresses aus und geben neue Einblicke in die Verstrickungen. Wie wird das alles aber von der Ukraine aus betrachtet? Am liebsten gar nicht, berichtet unser Korrespondent Florian Kellermann.

Bürgermeisterin unter Druck

Sie hatte sich gegen eine Bürgerwehr positioniert, daraufhin geriet Martina Angermann, Bürgermeisterin von Arnsdorf unter Druck von rechts. Beleidigungen, Mobbing, Morddrohungen. Ihren Job kann sie derzeit nicht ausführen, wie unser Landeskorrespondent Bastian Brandau berichtet.

Es darf gestritten werden

Auf dem CDU-Parteitag geht es ab morgen in Leipzig offiziell um Sachfragen. Inoffiziell spielen aber vor allem Machtfragen eine Rolle, berichtet unsere Reporterin Katharina Hamberger. Es heißt vor allem: Kramp-Karrenbauer gegen Merz.

