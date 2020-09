Der Tag Die Wut der Menschen in Bulgarien

Seit fast zwei Monaten halten die regierungskritischen Proteste in Bulgarien an. Was fordern die Demonstrierenden? Und welche Perspektiven haben die Proteste? Außerdem: Wieso Deutschland beim Ausbau von Eisenbahnschienen hinterherhinkt.

Von Katharina Peetz

