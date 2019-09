Hin und hergerissen ist Kulturkorrespondent Vladimir Balzer durch die Entscheidung, die Stasi-Unterlagenbehörde in der jetzigen Form aufzulösen. Selbst in der DDR geboren, kann er nachvollziehen, dass viele die Behörde als wichtige Errungenschaft der Zivilgesellschaft nach dem Fall der Mauer erhalten wollen. Auf der anderen Seite sei ein Quantensprung dringend nötig, um die Akten und Materialien auch im digitalen Zeitalter zugänglich zu machen.

Unter dem Druck der Kritik am Klimapaket der Koalition sieht unsere Berliner Korrespondentin Barbara Schmidt-Mattern Union und SPD zusammenrücken. Beide Fraktionen im Bundestag wüßten, wie wichtig das Gelingen für den Fortbestand der Koalition sei. Erkennbar wird in der ersten Debatte im Bundestag auch, dass in einzelnen Punkten noch nachgebessert werden müsse.