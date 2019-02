Die Daten der NutzerInnen sind das Geschäftsmodell von Facebook. Oder besser gesagt: Auf Basis dieser Daten zum Beispiel Werbung zu verkaufen. Dafür nutzt das Unternehmen seine unterschiedlichen Plattformen: Facebook, WhatsApp, Instagram und sogar Daten, die auf externen Webseiten gesammelt werden. Diese Daten werden in einem großen Profil zusammengefasst und damit Geld gemacht. Das Bundeskartellamt sagt nun: Das darf so nicht sein, die Nutzerinnen müssen da mitbestimmen können, ob sie das überhaupt wollen. Und wegen Facebooks großer Marktmacht müssen sie trotzdem Teil der Plattform sein dürfen, auch wenn sie das Datensammeln nicht wollen. Christoph Sterz aus unserer Medienredaktion macht das Ganze mit Beispielen nachvollziehbar.

Bye bye Dieter Kosslick

18 Jahre lang hat Dieter Kosslick die Berlinale als Direktor geprägt: Heute beginnt seine letzte. Maja Ellmenreich ist für uns bei den 69. Berliner Filmfestspielen und berichtet von dort. Zwischen den ersten Vorführen hat sie sich ins Studio lotsen lassen, um darüber zu sprechen, was die Berlinale mit der Stadt macht, was Kosslick mit der Berlinale gemacht hat und was es mit dem Festival machen wird, wenn er weg ist.