Die Generation der 14- bis 17jährigen sieht die Corona-Krise mit ihrem ganz eigenen Blick, sagt Bodo Flaig vom Sinus-Institut. Er hat mit seinem Forscher-Team die aktuelle Sinus-Jugendstudie erstellt. Die Generation der 14- bis 17jährigen nehme die Lage sehr ernst und klage auch nicht über die Einschränkungen im Alltag, lautet sein Befund. Allerdings hätten Jugendliche immer häufiger den Eindruck, Politiker und andere Erwachsene würden ihnen gar nicht zuhören.

Corona und Ländergrenzen

Was soll passieren, wenn in den kommenden Wochen Hunderttausende von Urlaubern aus dem Ausland zurückkehren? Müssen sie an Grenzen und Flughäfen auf Corona getestet werden? Die Debatte darüber ist in vollem Gang. Wo die Streitpunkte liegen, erklärt Frank Capellan. Er berichtet außerdem von seinen eigenen, überraschenden Reise-Erfahrungen in diesem Sommer.