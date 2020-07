Der Tag Elitesoldaten auf Bewährung

Nach einer Kette von rechtsextremen Vorfällen im Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr will Verteidigungsministerin Annegret-Karrenbauer aufräumen. Der Appell an die Selbstreinigung der Einheit könnte funktionieren. Außerdem: Israels Regierungschef Netanjahu will alle Warnungen in den Wind schlagen und Teile des besetzten Westjordanlands annektieren.

Von Jasper Barenberg

