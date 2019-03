Der Tag Equal Pay im Jahr 2139

Wenn das so langsam weitergeht wie bisher, ist die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen erst in 120 Jahren geschlossen. Auch am diesjährigen "Equal Pay Day" klaffen die Zahlen weit auseinander: Was der Westen vom Osten lernen kann. Und: Tschetscheniens letzter Menschenrechtler kämpft für seine Freiheit.

Von Sarah Zerback

