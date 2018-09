Es war DIE politische Sensation des gestrigen Tages: Nicht Volker Kauder wurde als Chef der Unionsfraktion wiedergewählt. Sondern sein Gegenkandidat Ralph Brinkhaus setzte sich gegen ihn durch. Es ist eine schwere Klatsche für Angela Merkel und Horst Seehofer, die sich beide für Kauder ausgesprochen hatten. Wie hat er den Tag gestern erlebt? Wie konnten die politischen Beobachter sich so täuschen? Und was heißt das alles für die Kanzlerschaft Angela Merkels? Fragen über Fragen an DLF-Hauptstadtkorrespondent Frank Capellan.

Deutsche Einheit

Jedes Jahr wird ein Bericht zum Stand der Deutschen Einheit vorgelegt. Heute war es wieder so weit. Aber geht der Riss überhaupt durch Ost und West? Oder geht er durch die Köpfe? Zum Beispiel beim Streit um die Flüchtlingspolitik? Ein Gespräch mit unseren Landeskorrespondenten Moritz Küpper, NRW, und Silke Hasselmann, Mecklenburg-Vorpommern.

