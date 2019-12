Der Tag Female Future Finland

Finnland bekommt die jüngste Ministerpräsidentin der Welt. Aber ist das Land bereit für so viel #Frauenpower? Und: Jetzt warnt sogar die Nato in einer aktuellen Studie vor Falschmeldungen im Netz. Wie sich Fakes und Lügen enttarnen lassen, erklären so genannte "Lie Detectors" in Workshops.

Von Sarah Zerback

