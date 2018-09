Der Tag Gegenwind für Trump

Erst Bob Woodward, jetzt die Enthüllungen eines hohen Regierungsbeamten in der New York Times: Donald Trump bläst der Wind derzeit kräftig ins Gesicht. Aber wird ihm das schaden? Außerdem: Die AfD wird zum „Prüffall“ für den Verfassungsschutz in Thüringen. Und: Kann das Comeback der Fußball-Nationalmannschaft gelingen?

Von Dirk-Oliver Heckmann

