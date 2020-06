Der Tag Gereizt! Die Debatte um die Polizei

Rassismus bei der Polizei. Gewalt gegen die Polizei. Warum eine sachliche Debatte über Deutschlands Ordnungshüter so schwierig ist. Außerdem: Laschets Lockdown in Gütersloh und Corona in der Tennis-Weltspitze.

Von Philipp May

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek