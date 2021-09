Der Tag Geschichten von Kindern des 11. September

Wie beeinflusst der 11. September das Leben derjenigen, die vor 20 Jahren noch klein bzw. jung waren? Wir erzählen die Geschichte von Matthew und Adama aus New York City. Außerdem: Deep Science, so heißt der neue Wissenschaftspodcast von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Warum es spannend ist, in die Untiefen des Unerforschten einzutauchen.

Von Sonja Meschkat

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek