Das Feld der Bewerber ist schwer zu überblicken: 20 Frauen und Männer bei den US-Demokraten wollen Donald Trump bei der nächsten Wahl herausfordern. Sie präsentieren sich gerade in zwei großen Fernseh-Duellen. Überraschend sind vor allem die vielen linken Positionen, die die amerikanische Öffentlichkeit da zu hören bekommt, meint Philipp May. Was vor ein paar Jahren in den USA noch undenkbar schien, ist jetzt möglich: Sozialdemokratische Ideen, vor allem in der Sozial- und Wirtschaftspolitik, werden immer populärer. Ganz klar - die US-Demokraten rücken nach links. Ob ihnen das bei der nächsten Wahl wirklich hilft, ist natürlich offen.

Und am Landgericht Detmold hat der Prozess um die Mißbrauchsfälle von Lügde begonnen - und zwar mit einem Geständnis der drei Angeklagten. Damit bleibt Dutzenden von mißbrauchten Kindern eine Aussage vor Gericht erspart, erklärt Vivien Leue. Es seien dramatische Szenen, die sich da im Gerichtssaal abspielen: Aussagen, die zu Tränen rühren und eine Richterin, die von Anfang mit klaren Ansagen beeindruckt. Was in diesem Verfahren nicht zur Sprache kommt, stehe allerdings auch schon fest: Die Versäumnisse der Ermittlungsbehörden in NRW. Die Pannen der Polizei will nämlich erstmal der Landtag von NRW untersuchen.