Der Tag Gewalt: Statistiken und die Sache mit der gefühlten Wahrheit

Gewalttätige Angriffe auf Politiker, Shitstorms gegen Journalisten: Verschiebt sich da gerade etwas in der Gesellschaft oder geraten Taten wie diese nur immer stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit? Und: Wie ist es eigentlich so, live bei einer Razzia dabei zu sein?

Von Sarah Zerback

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek