Was als Ein-Frau-Demonstration begann, ist zur europaweiten Bewegung geworden: "Fridays for Future" bringt jede Woche Schülerinnen und Schüler auf die Straße. Sie demonstrieren für eine bessere Klimapolitik. Schlüsselfigur ist die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg. Heute besuchte sie die Demo in Hamburg. Mit unserem Korrespondenten Axel Schröder habe ich darüber gesprochen, ob sich um Greta Thunberg schon ein Personenkult bildet – und was aus den Protesten noch werden könnte.

"Operation Aderlass" klingt wie eine neue Tatort-Folge, ist aber Realität: Es geht um systematisches Doping im Wintersport. Die Polizei hat während der Nordischen Ski-WM bei einer Razzia neun Personen festgenommen. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht ein Sportarzt aus Erfurt. Welche Auswirkungen der neue Dopingfall für den deutschen Wintersport hat, erklärt Matthias Friebe aus der Sportredaktion.

