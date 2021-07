Der Tag Hochwasser: Hilfe für die Helfenden

Seit Tagen sind Einsatzkräfte vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Einsatz, um Menschen aus den überschwemmten Gebieten zu retten. Wie werden die Einsatzkräfte in dieser extremen Ausnahmesituation unterstützt? Außerdem: Die Hochwasser-Lage in Erftstadt. Und: Das gesamte Anti-Doping-System im Sport ist in Frage gestellt.

Von Katharina Peetz

