Klaus Remme, außenpolitischer Korrespondent im DLF-Hauptstadtstudio, hat die Berliner Libyen-Konferenz am Wochenende mitverfolgt. Seine Bewertung danach fällt ambivalent aus. Auf der einen Seite sei es schon eine besondere Leistung der Bundesregierung gewesen, alle beteiligten Staaten an einen Tisch zu holen, findet Remme. Doch allein der Fakt, dass die Abschlusserklärung auf 55 Punkte angewachsen ist, lässt ihn an der Durchsetzbarkeit der Appelle zweifeln.

"I want you to panic", verkündete Greta Thunberg dem staunenden Publikum vor einem Jahr beim Weltwirtschaftsforum in Davos. In diesem Jahr ist der Kampf gegen den Klimawandel das übergeordnete Thema des Treffens der Mächtigen im Schweizer Skiort. Inwieweit das wirklich ein Zeichen eines generellen Umdenkens der Wirtschaftselite ist, erklärt Georg Ehring, Deutschlandfunk-Klima-Korrespondent und stellvertrender Leiter der Wirtschaftsredaktion.