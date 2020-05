Um über CSU-Parteitage zu berichten, fährt Katharina Hamberger normalerweise 600 Kilometer von Berlin nach München. In die erste rein digitale Konferenz der Partei braucht sie sich nur online einzuloggen. So komfortabel das klingen mag: Sie schildert, was dabei alles zu kurz kommt und wie die Pandemie die Arbeit der Parteien sonst noch so verändert.

Vivien Leue hat direkt vor der Haustür eine Flüchtlingsunterkunft, in der es die ersten Coronafälle gibt. Als Reporterin in NRW hat sie recherchiert, wie die Kommunen und Behörden versuchen, die Hygieneregeln auch unter schwierigen Bedingungen möglich zu machen. Um die Menschen vor Ort zu schützen und um zu verhindern, dass die Einrichtungen zu Corona-Hotspots werden.

Feedback gerne an: dertag@deutschlandfunk.de