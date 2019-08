Armin Reinartz von der Friedrich-Naumann-Stiftung lebt seit einem Jahr in Hongkong und beobachtet, wie sich die Stimmung in der Stadt verändert hat. "Man hat sich in der Stadt immer sicher gefühlt", sagt er. Dass die Sicherheitskräfte jetzt so brutal gegen die Demontsranten vorgehen, würden die Hongkonger nicht kennen. Seitdem seien die Gefühlslagen Frustration, Wut und Angst. Dabei seien unter den Protestierenden keinesfalls nur Demokratie-Befürworter. Auch viele China freundlich gesinnte Vertreter des Stadtestablishments seien unzufrieden mit der Führung. Doch alle fürchteten um das Ende des Status Quo von Hongkong, so Reinartz. Niemand gehe mehr davon aus, dass Peking erst wie vertraglich vereinbart im Jahre 2047 die vollständige Kontrolle über Hongkong übernehme, sondern deutlich früher.

Zum ersten Mal nach ihrem Komplett-Rückzug ist Ex-SPD-Chefin Andrea Nahles in der Öffentlichkeit aufgetreten. In einem Kloster in Rheinland-Pfalz hat sie über Gleichberechtigung geredet. DLF-Korrespondent Moritz Küpper hat sie dabei beobachtet.