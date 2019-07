Ein erster Schritt, ja, aber keine Insta-Revolution - so kommentiert Christian Montag die probeweise Abschaffung der Likes bei Instagram. Schließlich könne das dafür sorgen, dass der Wettbewerb um die "Währung Likes" in den Hintergrund rückt. Dafür müssten allerdings andere Plattformen nachziehen. Der Professor für Molekulare Psychologie an der Uni Ulm ist Autor von Büchern wie "Homo Digitalis" und "Internet Addiction" und hat einen Test entwickelt, um die Smartphone-Abhängigkeit zu checken.

Neil Armstrong und Buzz Aldrin waren nicht auf dem Mond, sondern in einem Hollywood-Studio: Für diese steile These können Aluhutträger gleich eine ganze Reihe vermeintlicher Fakten auflisten. Gegen Ralf Krauters Faktencheck haben sie aber alle keine Chance. Der Kollege aus der Redaktion "Forschung Aktuell" erklärt, was wirklich hinter diesen Verschwörungstheorien steckt und auch, warum sie so hartnäckig sind.

