Zuhören wollte Heiko Maas auf seiner Reise nach Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate und den Irak. Um dann in Teheran vor allem seine Analyse im Atomkonflikt zu präsentieren: Viel wird Europa nicht bieten können. Aber ohne die EU sind die Aussichten noch viel schlechter. Am Ende, so unser Korrespondent Klaus Remme, wird sich Iran entscheiden müssen, was für das Land schwerer wiegt.

Ein Schwergewicht braucht es in all dem Brexit-Chaos jetzt an der Spitze der Konservativen und in Downing Street No. 10. Davon, so unser London-Korrespondent Friedbert Meurer, sind Abgeordnete und Partei überzeugt. Weshalb Boris Johnson gerade das Rennen um die Nachfolge von Theresa May klar anführt. Gefährlich könnte ihm allerdings auch Außenminister Jeremy Hunt werden.