Er reise heiter und gelassen nach Washington, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kurz vor seinem Abflug. Wird er im Handelsstreit mit Donald Trump etwas bewegen können? Oder könnte er sich die Reise eigentlich gleich sparen? Und welche Druckmittel hat die EU überhaupt, um Trump von weiteren Strafzöllen gegen die Automobilindustrie abzuhalten? Peter Kapern meldet sich aus Brüssel.

Pakistan: Wahl zwischen Pest und Cholera?

Der Bruder des Ex-Regierungschefs, der sich wegen Korruptionsvorwürfen in Haft befindet. Ein ehemaliger Kricket-Star, der für saubere Regierungsarbeit steht; dem aber unterstellt wird, die neue Marionette des Militärs zu sein. Und der Sohn des Ex-Präsidenten, gegen den wegen Geldwäsche ermittelt wird. Bei den Wahlen in Pakistan haben die Menschen keine leichte Auswahl. Pakistan – was ist das eigentlich für ein Land? Fragen wir ARD-Korrespondentin Silke Diettrich.

