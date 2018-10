Der Tag #KavaNOPE: Politische Entscheidungsschlacht

Unparteiisch muss ein Richter am Supreme Court sein. Wütende Tränen und Verschwörungstheorien passen eher nicht zum Amt. Wie Brett Kavanaugh die USA polarisiert und was bei der anstehenden Entscheidung alles auf dem Spiel steht. Und: Warum die Jungen Wilden der Union so zahm sind.

Von Sarah Zerback

