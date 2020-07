Der Tag Keine Parität in Thüringen

Mit einem Frauenanteil von 31 Prozent ist der thüringische Landtag weit entfernt von Parität. Eine Regelung, die das ändern sollte, hat das Verfassungsgericht in Weimar aber heute gekippt. Was bedeutet das für die Parität auch in anderen Politikbereichen? Und: Wieso Apple in Irland keine Steuern in Rekordhöhe nachzahlen muss.

Von Katharina Peetz

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek